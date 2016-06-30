Москва, 1 июля, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд в телефонном разговоре вечером 30 июня обсудили нагорно-карабахское урегулирование, украинский кризис и итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

«Владимир Путин проинформировал Франсуа Олланда как главу государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию об итогах состоявшейся 20 июня в Санкт-Петербурге трёхсторонней встречи с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры России и Франции «выразили надежду, что достигнутые на этой встрече результаты будут способствовать продвижению мирного процесса», и договорились продолжить активную совместную работу в рамках Минской группы ОБСЕ на этом направлении.

Кроме этого, как сообщается, были обсуждены «другие актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на усилия в целях урегулирования украинского кризиса».

Франсуа Олланд также поделился оценками обсуждения в Европейском союзе итогов референдума в Великобритании, на котором большинство граждан страны высказалось за выход из состава ЕС.