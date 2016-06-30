Марсель, Франция, 1 июля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Первый четвертьфинальный матч, в котором сборная Польши встречалась со сборной Португалии, прошёл на марсельском стадионе Велодром.

Евро-2016

Сборная Польши — Сборная Португалии 1:1 (1:1, 0:0, доп. 0:0, пен. 3:5)

В самом начале игры, уже на второй минуте, Роберт Левандовский получил мяч в штрафной и, финтом обыграв защиту португальцев, точно пробил по воротам. Португальцы ответили точным ударом Ренату Санчеша на 33-й минуте. Как и в играх 1/8 финала, командам не хватило основного времени для выявления победителя. добавленное время также завершилось вничью.

Португалия, не выигравшая на нынешнем Евро ни одного матча в основное время, победила в серии пенальти. В обеих командах били все лучшие, а не повезло Якубу Блащиковскому, чей удар отбил португальский вратарь Руй Патрисиу. Криштиану Роналду пока не сказал решающего слова, но он делает всё, что надо для того, чтобы его команда продолжала борьбу.

Соперник Португалии по полуфиналу определится завтра, 1 июля, в матче между сборными Уэльса и Бельгии.