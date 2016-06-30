Нью-Йорк, США, 1 июля, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг США на уровне «AA+/A-1+» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

fdlx.com Флаги США и ЕС

Кредитными сильными сторонами США аналитики агентства называют «диверсифицированную устойчивую экономику, гибкость экономической политики, уникальный статус эмитента ведущей мировой резервной валюты».

Ограничивают рейтинги страны, по мнению S&P, высокий уровень госдолга и относительно «краткосрочно-ориентированный характер политики».

Чуть ранее стало известно, что S&P приняло решение понизить долгосрочный кредитный рейтинг Евросоюза в целом с «АА+» до «АА» из-за решения Великобритании о выходе из объединения. Краткосрочный рейтинг при этом подтверждён на уровне «А-1+». Прогноз по всем рейтингам стабильный.

Понижение долгосрочного рейтинга агентство объясняет решением пересмотреть «мнение о сплочённости в рамках Европейского союза». Вместе стем отмечается, что аналитики не считают этот фактор негативным, а скорее нейтральным.