Киев, 1 июля, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Реальная цена на российский газ для Украины окажется выше чем озвученная 30 июня главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

По его словам, формула, которая заложена в действующем контракте, предусматривает «корректировку на калорийность». «И реальная цена этого газа, я думаю, будет составлять не меньше 172−175 долларов, в зависимости от того, какую калорийность «Газпром» подаст нам с восточной границы», — сказал Коболев.

Кроме этого, глава «Нафтогаза» уточнил, что согласно контракту, чтобы начать закачку российского газа, Киев должен сделать предоплату большого объёма. «В конкретной ситуации это, как минимум, 3 млрд кубометров газа, которые в настоящее время на месяц Украине не нужны», сказал Коболев, отметив, что «это является серьёзной проблемой контракта».

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня Алексей Миллер сообщил, что цена на российский газ для Украины в третьем квартале текущего года составит 167,57 доллара за тысячу кубометров.

Также глава «Газпрома» напомнил, что российская сторона поставила в Донбасс газа на 718,5 млн долларов, и концерн пока не предъявлял за это счёт «Нафтогазу». «Поставка газа на юго-восток ведётся по тому же самому контракту, как и во все другие регионы Украины», — подчеркнул Миллер.