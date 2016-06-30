Москва, 1 июля, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Минфин России продолжает обсуждать углубление налогового манёвра, предусматривающего снижение пошлин вплоть до нуля и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных чиновников и нефтяников, привлечённых к дискуссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов Российской Федерации

Как отмечают источники издания, манёвр позволит увеличить поступления в бюджет, поскольку налоговая база НДПИ больше, чем экспортной пошлины, тем не менее вопрос является сложным, и одна из проблем состоит в том, что данные действия могут привести к конфликту с Белоруссией.

«Обнуление пошлин автоматически приведёт к повышению внутренней цены на нефть, а это, в свою очередь, — к резкому снижению маржи НПЗ. Но российским НПЗ снижение маржи можно компенсировать, например, через механизм акцизов на сырую нефть. Однако помимо российских НПЗ пострадают и белорусские — а их поддерживать придётся уже белорусскому бюджету самостоятельно», — пишет издание.

Напомним, что российская нефть поставляется в Белоруссию без пошлин, по внутренним ценам, затем перерабатывается белорусскими НПЗ и большей частью поступает на экспорт. Прежде Белоруссия возвращала России пошлины от экспорта нефтепродуктов, производимых из российской нефти, однако затем Александр Лукашенко заявил, что это противоречат принципам ЕАЭС и в случае сохранения данной схемы парламент постсоветской республики не ратифицирует соглашение о создании союза. Теперь данные пошлины перечисляются в белорусский бюджет, чем Россия косвенно субсидирует Белоруссию.

Как заявил газете федеральный чиновник, первоначально, когда задумывался налоговый маневр, фактор Белоруссии также учитывался: с 2025 года начнёт действовать единый нефтегазовый рынок, не будет никаких квот и ограничений на поставку нефти — это увеличит российский трансферт Белоруссии ещё больше. Однако обнуление пошлин может вызвать серьёзный конфликт с Александром Лукашенко, а это будет угрозой для ЕАЭС, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт нефтепродуктов, выработанных из импортируемой по «интеграционным» ценам российской нефти, является важнейшей статьёй экспорта постсоветской республики. Объём импорта сырой нефти из России в четыре раза превышает объём внутренних потребностей Белоруссии.

По оценкам экспертов, собственные нужды Белоруссии в нефти составляют около 6 млн тонн. При этом постсоветская республика добывает на своей территории около 1,6 млн тонн нефти, которую экспортирует в сыром виде в Германию. В 2016 году Минск, как ожидается, закупит до 24 млн тонн российской нефти, основной её объём будет поставлен по нефтепроводу.