Оттава, 1 июля, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Федеральный апелляционный суд Канады отменил решение правительства о трубопроводе, по которому должна была поступать нефть на побережье Тихого океана для отгрузки в Азию, передает ABC News.

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В судебном постановлении от 30 июня говорится, что бывшее консервативное правительство не в полной мере консультировалось с общинами, через чью территорию должен быть проложен нефтепровод.

Консервативное правительство Канады в 2014 году одобрило проект «Северный шлюз» компании Enbridge Inc., который будет транспортировать нефть из нефтеносных песков Альберты в порт на севере Британской Колумбии для дальнейшего экспорта. Для его строительства были выдвинуты более чем 200 условий.

После решения правительства многочисленные коренные общины штата Британская Колумбия наряду с экологическими группами подали судебные иски.

30 июня суд Канады вернул дело обратно в кабинет либерального премьер-министра Джастина Трюдо для «немедленного пересмотра».

Northern Gateway («Северный шлюз») — проект строительства двойного трубопровода из Брудерхайма (штат Альберта) в Китимат (штат Британская Колумбия). Восточная нитка должна импортировать газовый конденсат, а западная — экспортировать смесь битума с кондесатом из нефтеносных песков Атабаски до морского терминала в Китимате для танкерной транспортировки на рынки Азии.