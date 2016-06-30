Хельсинки, 30 июня, 2016, 23:52 — ИА Регнум. В Лапландии устроят крупномасштабный аукцион, на котором будут продавать конфискованные автомобили, ранее принадлежавшие просителям убежища. Среди лотов — «Жигули», «Волги», «Оды» и «Москвичи». Об этом сегодня, 30 июня, сообщает финский национальный вещатель Yle.

lamag.com Аукцион.

В муниципалитете Салла 15-го и 16-го июля пройдет крупномасштабный аукцион. Как сообщается на сайте муниципалитета, аукцион «станет зрелищем, о котором будут говорить еще десятилетия».

Всего будет распродано несколько десятков автомобилей. Ранее сообщалось, что просители убежища оставили в Лапландии около 130 машин.

Просители убежища начали приезжать в Финляндию из России осенью прошлого года. Пик миграции пришёлся на конец 2015 и начало 2016 года. После того, как Пограничная охрана Финляндии запретила просителям убежища пересекать границу на велосипедах, беженцы стали приобретать у местных жителей с российской стороны границы старые автомобили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Финляндию приехало около 32,5 тыс. просителей убежища, из них с российской стороны — 694 человека. В течение зимы этого года из РФ в финскую Лапландию стабильно прибывало 15−20 беженцев в день. В начале марта поток беженцев из России в Финляндию остановился. 10 апреля на границе России и Финляндии вступили в силу ограничения для перемещения граждан третьих стран. В последующие 180 суток границу в пограничных пунктах Салла и Рая-Йоосеппи смогут пересекать лишь граждане России, Финляндии и Белоруссии