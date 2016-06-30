Уимблдон, Великобритания, 30 июня, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Оставшиеся недоигранными игры первого круга с участием российских теннисистов завершились так:

Теннисный корт

[[[flag-ru]]] Евгения Родина (Россия) — [[[flag-ua]]] Леся Цуренко (Украина) 2:0 (6:3 7:5)

(Россия) — Леся Цуренко (Украина) (6:3 7:5) [[[flag-tw]]] Су-Вэй Хсие (Тайвань) — [[[flag-ru]]] Анастасия Павлюченкова (Россия) 1:2 (5:7 6:1 1:6)

[[[flag-ar]]] Хорасио Себаллос (Аргентина) — [[[flag-ru]]] Михаил Южный (Россия) 1:3 (4:6 4:6 6:3 1:6)

В начавшихся играх второго круга пока из россиян сыграли только четверо:

[[[flag-de]]] Андреа Петкович (Германия) — [[[flag-ru]]] Елена Веснина (Россия) 0:2 (5:7 3:6)

(Россия) (5:7 3:6) [[[flag-es]]] Лара Арруабаррена-Вечино (Испания) — [[[flag-ru]]] Дарья Касаткина (Россия) 0:2 (6:7(9) 3:6)

Лара Арруабаррена-Вечино (Испания) — (Россия) (6:7(9) 3:6) Анна-Лена Фридзам (Германия) — [[[flag-ru]]] Екатерина Александрова (Россия) 2:0 (6:4 7:6(1))

(Германия) — Екатерина Александрова (Россия) (6:4 7:6(1)) [[[flag-ru]]] Андрей Кузнецов (Россия) — [[[flag-lu]]] Жиль Мюллер (Люксембург) 3:0 (6:3 6:4 6:4)

Завтра, 1 июня, игры второго круга на Уимблдоне продолжатся игры второго круга в одиночных разрядах.