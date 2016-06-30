На Уимблдонском турнире первый круг завершился, начался второй
Уимблдон, Великобритания, 30 июня, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Оставшиеся недоигранными игры первого круга с участием российских теннисистов завершились так:
Теннисный корт
- [[[flag-ru]]]Евгения Родина (Россия) — [[[flag-ua]]] Леся Цуренко (Украина) 2:0 (6:3 7:5)
- [[[flag-tw]]] Су-Вэй Хсие (Тайвань) — [[[flag-ru]]]Анастасия Павлюченкова (Россия) 1:2 (5:7 6:1 1:6)
- [[[flag-ar]]] Хорасио Себаллос (Аргентина) — [[[flag-ru]]]Михаил Южный (Россия) 1:3 (4:6 4:6 6:3 1:6)
В начавшихся играх второго круга пока из россиян сыграли только четверо:
- [[[flag-de]]] Андреа Петкович (Германия) — [[[flag-ru]]]Елена Веснина (Россия) 0:2 (5:7 3:6)
- [[[flag-es]]] Лара Арруабаррена-Вечино (Испания) — [[[flag-ru]]]Дарья Касаткина (Россия) 0:2 (6:7(9) 3:6)
- Анна-Лена Фридзам (Германия) — [[[flag-ru]]] Екатерина Александрова (Россия) 2:0 (6:4 7:6(1))
- [[[flag-ru]]]Андрей Кузнецов (Россия) —[[[flag-lu]]] Жиль Мюллер (Люксембург) 3:0 (6:3 6:4 6:4)
Завтра, 1 июня, игры второго круга на Уимблдоне продолжатся игры второго круга в одиночных разрядах.