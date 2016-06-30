Ростов-на-Дону, 30 июня, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону приходит в себя после обрушившегося ливня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стихия накрыла донскую столицу вечером 30 июня. В результате непогоды в центре города смыло десятки машин, затопило кафе и магазины, есть жертвы среди населения.

youtube.com Наводнение

В донской столице введён режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию последствий ливня брошены все силы и средства: коммунальщики и аварийные бригады перешли на усиленный вариант работы, привлечена спецтехника. Людей призвали быть осторожными, подземный переход на пересечении проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой из-за подтопления закрыли. Также практически под водой оказались железнодорожный вокзал и автовокзал, расположенные в низине города.

В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что потоками воды сносило не только автомобили, которые в результате получили повреждения. Стихия унесла и человеческие жизни. На проспекте Буденновском образовалась огромная яма, в которую бурным течением дождевой воды унесло ребёнка, спасти девочку не удалось.

ИА REGNUM в региональном управлении СКР проинформировали, что по данному факту уже начата доследственная проверка.

По имеющимся данным, во время ливня потоком воды 14-летнюю девочку затянуло под припаркованный автомобиль. Она погибла в результате утопления в воде, но точную причину гибели предстоит выяснить судмедэкспертам. Очевидцы происшествия дают показания.