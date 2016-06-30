Ростов-на-Дону, 30 июня, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Из-за сильного ливня в Ростове-на-Дону погибли девушка. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Ростовской области.

samsonlinejournal.com Сильнейший ливень

Сообщается, что на Буденновском проспекте в центре Ростова-на-Дону из-за сильного ливня погибла девушка. Потоками воды её унесло под машину. Находившиеся рядом люди пытались её спасти, однако потоки воды были такими сильными, что извлечь из-под машины девушку не удалось, она погибла.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Вечером 30 июня на Ростов-на-Дону обрушился сильнейший ливень. В центре города и в Западном микрорайоне, а также других частях города улицы превратились в бурные реки. Автовокзал города оказался затоплен. Возникли проблемы с общественным транспортом.

В Ростове-на-Дону объявлен режим чрезвычайного положения. Создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации последствий стихии.