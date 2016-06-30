Тегеран, 30 июня, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Власти Ирана отстранили от должности начальников четырех крупнейших коммерческих банков страны из-за «нетрадиционно» высоких зарплат, передает ABC News со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

info-islam.ru Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Руководители банков «Садерат», «Меллат» и «Мехр» были заменены сегодня, а управляющий банка «Рефах» — ранее на этой неделе (27 июня-3 июля).

Ежемесячные зарплаты некоторых из банкиров, по сообщениям иранских СМИ, составляли до 60 тысяч долларов. Кроме того, они брали в своих банках крупные кредиты и под очень низкий процент.

Ранее в июне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что дело банкиров противоречит «ценностям и идеалам» Исламской революции 1979 года.

Иранские консерваторы обвиняют администрацию умеренного президента Хасана Рухани в коррупции. Рухани обещал принять меры для устранения взяточничества.