Оттава, 30 июня, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Канада как член Североатлантического альянса собирается отправить свои войска в Прибалтику для участия в развертывании батальона НАТО в составе бригады быстрого реагирования в Восточной Европе. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает канадский телеканал СВС.

mycdn.me Канадские военные

Сообщается, что правительство страны приняло решение отправить свои войска в Прибалтику, в частности, в Латвию, спустя всего день после выступления президента США Барака Хусейна Обамы в парламенте Канады. В этом выступлении Обама призвал Канаду к большему участию в делах военного блока НАТО.

Уточняется, что около 500 канадских солдат будут менять друг друга в Восточной Европе каждые полгода.

Напомним, в Варшаве 8−9 июля пройдет саммит Североатлантического альянса. ожидается, что на этом саммите будет принято решение об отправке в Польшу и Прибалтику четырёх батальонов в составе бригады быстрого реагирования, которая может быть приведена в полную боевую готовность в течение 48 часов.