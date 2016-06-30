Москва, 30 июня, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Заседание регионального совета итальянской области Тоскана запланировано на 5−6 июля. Об этом журналистам сообщили в четверг в секретариате региональной фракции партии «Лига Севера», которая инициировала принятие данного документа, сообщает ТАСС.

Статуя Давида (фрагмент) во Флоренции. Тоскана, Италия

«Текст резолюции, предложенный «Лигой Севера», был согласован с представителями других политических партий, входящих в совет, в том числе с правящей Демократической партией (ДП), которой принадлежит в нем большинство голосов», — отметили в секретариате.

Таким образом, резолюция, призывающая региональное правительство «активизировать действия на всех уровнях, чтобы способствовать преодолению ЕС санкционной политики и возвращению к конструктивному диалогу», должна быть одобрена большинством голосов.

Ранее подобные резолюции были приняты в итальянских областях Венето и Лигурия.

Пятого июля аналогичное голосование запланировано в Ломбардии. В Тоскане, в отличие от трех других областей, в текст не включена формулировка о признании права населения Крыма на самоопределение.

Напомним, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.