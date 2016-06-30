Вашингтон, 30 июня, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s приняло решение понизить долгосрочный кредитный рейтинг Европейского Союза в целом с АА+ до АА из-за решения Великобритании о выходе из наднационального объединения. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба S&P.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Аналитики агентства решили пересмотреть «мнение о сплоченности в рамках ЕС». В связи с этим и произошло понижение кредитного рейтинга. Аналитики не считают этот фактор негативным, а скорее нейтральным.

При этом краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне А-1+. Прогноз по всем рейтингам стабильный.

Стабильность рейтинга отражает уверенность аналитиков S&P, что в большинстве сценариев в том числе при будущем выходе Британии из бюджетных обязательств, рейтинги Евросоюза будут оставаться на текущем уровне, то есть AA/A-1+.