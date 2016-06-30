Анкара, 30 июня, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Власти Турции пытаются восстановить атмосферу спокойствия, открыв подвесной мост спустя несколько дней после масштабных терактов в аэропорту Стамбула, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сегодня, 30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым приняли участие на открытии моста на северо-западе Турции. Последний должен на несколько часов сократить расстояние между Стамбулом и Измиром. На церемонии участвовал и премьер-министр Албании Эди Рама.

Эрдоган обвинил сепаратистов и террористов в дестабилизации Турции: «Сепаратистская организация с одной стороны, YPG (курдские Отряды народной самообороны — ИА REGNUM), и темная организация под названием ДАИШ (запрещено в РФ) с другой. Они были выпущены против нас силами, которые держат их на поводке».

Бомбы, которые сегодня взрываются в нашей стране, завтра взорвутся в руках тех, кто их отправил», — добавил турецкий лидер.