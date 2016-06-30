Сыктывкар, 30 июня, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной, подозреваемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

По данным следствия, с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников от действовавшего в то время заместителя главы Республики Коми Константина Ромаданова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения не менее 6 млн. рублей.

К настоящему времени Шабаршина допрошена в качестве подозреваемой. В ходе допроса она признала вину в совершении преступления. С ее участием проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы. Решаются вопросы, связанные с избранием в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что в сентябре 2015 года в Коми прошла череда громких арестов так называемой группировки Гайзера. На тот момент глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан по подозрению в создании в Республики организованной преступной группы, а также отмывании денежных средств. Всего фигурантами этого дела стали 14 человек, и этот круг постоянно расширяется. В него вошли бывший мэр Сыктывкара Иван Поздеев, председатель Госсовета Игорь Ковзель, зам председателя правительства Константин Ромаданов и другие вышестоящие чиновники, а также представители бизнеса.