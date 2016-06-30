Нью-Йорк, США, 30 июня, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН решительно осуждает тройной теракт в Стамбуле, в результате которого погибли минимум 44 человека и свыше 230 получили ранения, передает The New York Times.

Маленький пассажир

СБ ООН призывает привлечь к ответственности исполнителей и организаторов нападений на аэропорт имени Ататюрка. Любые акты терроризма преступны и ничем не могут оправдываться, являясь «одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности», говорится в заявлении организации.

Турецкие власти обвинили боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) за взрывы и расстрел посетителей стамбульского аэропорта.

Совбез в составе представителей 15 стран-членов выразил сочувствие и соболезнования семьям погибших и турецкому правительству.