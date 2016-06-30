Рим, 30 июня, 2016, 21:31 — ИА Регнум. UniCredit назначил французского инвестиционного банкира Жан-Пьера Мустье своим новый исполнительным директором. Это может привести к многомиллиардному увеличению капитала и продажи активов крупнейшего итальянского банка, передает Wall Street Journal.

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Совет UniCredit единогласно поддержал кандидатуру Мустье на внеочередном собрании. Последнее положило конец неопределенности после майского заявления бывшего гендиректора Федерико Гидзони о желании уйти в отставку.

Назначение станет большим «камбэком» для 55-летнего Мустье, который однажды во Франции был оштрафован за инсайдерскую торговлю.

Мустье планирует ввести новую команду итальянских банкиров, чтобы помочь реорганизовать UniCredit и поднять его базовый коэффициент капитала с нынешних 10,5 до 12,5 процентов.