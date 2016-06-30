Москва, 30 июня, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации ответило на заявление Пентагона по поводу инцидента в Восточном Средиземноморье с участием боевых кораблей США и России. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 июня, пресс-служба Минобороны РФ.

U.S. Naval Forces Europe-Africa Матрос американского эсминца за штурвалом

Напомним, 17 июня стало известно, что американский эсминец Gravely опасно сблизился с российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый» в Восточном Средиземноморье. Сперва Пентагон сообщил о том, что российский сторожевик якобы осуществлял «небезопасные и непрофессиональные» маневры рядом с двумя кораблями ВМС США».

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что это американский эсминец опасно сблизился с российским сторожевиком и перерезал его курс. Команда эсминца Gravely нарушила международные правила судоходства, подчеркнули в Минобороны. Также была предоставлена видеозапись инцидента, на которой четко видно, что маневрирует именно американский корабль, а не российский.

В ответ на это Пентагон заявил, что российский сторожевик якобы создал угрозу американскому ударному авианосцу Harry Truman, но никаких доказательств не предоставили.

«Считаем, что позиция, изложенная американской стороной, в том числе упоминание о мнимой «угрозе» со стороны корабля ВМФ России действиям авианосца Harry Truman, является слабой попыткой оправдать непрофессионализм экипажа эсминца Gravely, переложив вину на российских моряков», — заявили в Минобороны РФ.