Калининград, 30 июня, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт из Москвы в Калининград сегодня вечером, 30 июня, более часа кружил на Калининградской области, сжигая горючее. По данным веб-сервиса Flightradar24.com, «Боинг 737−53С», вылетевший из Домодедово, совершил не менее шести кругов над западной частью региона, прежде чем сесть в аэропорту «Храброво».

Igor Dvurekov Самолет авиакомпании «Нордавиа»

По предварительным данным, речь идёт о самолёте авиакомпании «Нордавиа», выполнявшим рейс 5N 753.

Низколетящий самолёт видела масса калининградцев, которые сообщали об этом в соцсетях. В частности: «Стоп, что это было? Только что над Московским проспектом прошёл на высоте 200 м пассажирский самолёт», «Я на Острове тоже офигела, аж страшно стало, очень низко прошёл», «Мин 5 назад над Чкаловском как-то странно шёл».

Обстоятельства нештатного авиасобытия пока неизвестны.