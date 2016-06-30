Нижний Тагил, Свердловская область, 30 июня, 2016, 21:23 — ИА Регнум. В Свердловской области приостановлена деятельность расположенного в районе Нижнего Тагила загородного детского лагеря «Солнечный». За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось 14 детей из двух отрядов, что стало причиной временного закрытия загородного учреждения, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж. Элем Климов. 1964. СССР Лидия Смирнова в роли доктора пионерского лагеря

В пресс-службе ведомства уточнили, что дети обратились за помощью в ночь на 29 июня и с признаками инфекционного заболевания были вывезены из лагеря. Дети, которые ранее находились в контакте с заболевшими, были вывезены 30 июля.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки установили, что в лагере нарушались правила обработки производственного инвентаря, правил хранения фруктов, правил обработки яйца. Сотрудниками лагеря не соблюдались правила гигиены, а также не была проведена своевременная изоляция из отрядов детей с признаками заболевания.

Территориальное подразделение Роспотребнадзора обязало руководство лагеря провести в помещениях дезинфекцию силами специализированной организации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году 11 августа массовое заболевание детей произошло в лагере на базе гостиницы ООО «Гостиница «Лесная» в районе города Ревды Свердловской области, где дети проходили языковые курсы. Причиной заболевания стал сальмонеллёз. Распространение инфекции произошло во время мастер-класса по приготовлению пудинга с использованием яиц и нарушением технологии приготовления. Тогда пятеро детей было госпитализировано в детскую горбольницу №9 Екатеринбурга.

А 19 августа 2015 года в летнем лагере отдыха «Весёлый бор» от инфекции, вызванной кишечной палочкой, пострадало 63 ребёнка, 19 из которых были отправлены в детскую горбольницу Серова. Остальные дети попали под наблюдение участковых врачей, а последняя смена лагеря была досрочно закрыта. Все здоровые дети были развезены по домам.