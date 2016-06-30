Ижевск, 30 июня, 2016, 21:06 — ИА Регнум. В Удмуртии намерены создать Территориальный центр медицины катастроф. Решение приняли на заседании Антитеррористической комиссии региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Студентки-медики на практике в «скорой помощи» после 3-го курса обучения

Глава Удмуртии Александр Соловьев считает, что необходимо создать все условия для одновременного оказания неотложной медико-социальной, психологической и иной помощи большим группам граждан. «Сегодня эта тема очень актуальна. Все мы видим, что творится в мире. И у нас случаются трагические моменты, когда требуется оперативная и качественная медицинская помощь», — сказал Соловьев.

По словам главы Минздрава республики Алексея Чуршина, уже подготовлен соответствующий проект распоряжения правительства региона, который предусматривает создание Центра в виде структурного подразделения республиканской станции скорой помощи. Планируется, что работать в Центре будут 24 специалиста, также приобретут два реанимобиля.

«В нашей республике немало потенциально опасных объектов: это и железная дорога, и федеральная трасса М-7, и Воткинская ГЭС, и завод по уничтожению химических отходов в Кизнере. Существует определенная угроза чрезвычайных ситуаций», — прокомментировал планы Чуршин. По его мнению, новое подразделение в системе Минздрава позволит лучше координировать и эффективнее сотрудничать с Управлением по ЧС, а также сократить медицинские потери при любых чрезвычайных ситуациях.

Глава Удмуртии поручил предусмотреть средства на создание Центра в ходе подготовки проекта бюджета республики на следующий год.