Минск, 30 июня, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Государственный долг Белоруссии по состоянию на 1 июня 2016 года составил 352,9 трлн белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом года на 24,3 трлн, или на 7,4%. Такие данные приводит пресс-служба Минфина постсоветской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2016 года составил $13,1 млрд, увеличившись с начала года на $637,8 млн (с учётом курсовых разниц), или на 5,1%.

В январе-мае 2016 года были привлечены внешние государственные займы на сумму $855,8 млн: $500,0 млн — Евразийского фонда стабилизации и развития, $188,0 млн — правительства и банков России, $141,6 млн — банков КНР, $ 25,9 млн — МБРР, $0,3 млн — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило $302,1 млн: $125,0 млн — правительство России, $88,3 млн — Евразийский фонд стабилизации и развития, $67,7 млн — банки КНР, $20,4 млн — МБРР, $0,7 млн — США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2016 года составил 94,0 трлн белорусских рублей, уменьшившись с начала года на 3,5 трлн (с учетом курсовых разниц), или на 3,6%.

За январь-май 2016 года размещено внутренних валютных и рублёвых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $605,8 млн и 2600 млрд белорусских рублей. Погашено валютных и рублёвых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1004,9 млн и 4125 млрд белорусских рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждённый в декабре республиканский бюджет на 2016 год предусматривает доходы в размере 180,5902 трлн белорусских рублей с ростом к ожидаемому исполнению бюджета 2015 года на 9,6%, а расходная часть запланирована в размере 163,4179 трлн белорусских рублей с ростом к ожидаемому исполнению бюджета 2015 года на 6,9%. Бюджет был заявлен как профицитный.

Президентским указом «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год» заявлена приоритетная цель денежно-кредитной политики — снижение инфляции до 12% путём контроля над денежным предложением. Прирост средней широкой денежной массы должен составить 16−20%, а прирост требований банков к экономике — на уровне 14−18%. Рост золотовалютных резервов Нацбанка в 2016 году должен составить $0,3 млрд, а ставка рефинансирования должна быть снижена 21−24% годовых. На начало года она составляла 25%.