Бишкек, 30 июня, 2016, 21:01 — ИА Регнум. 122 архивных документа и материала, включающих доклады, письма, прошения, стенограммы выступлений и дневники очевидцев событий столетней давности собраны в книге, представленной сегодня, 30 июня, в Бишкеке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Семен Чуйков. Восстание 1916 года в Киргизии. 1936

Выпущенный МГУ и Институтом всеобщей истории РАН на грант российского общества «Знание» сборник насчитывает 468 страниц. Автором научного труда стала старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Татьяна Котюкова. По мнению ученого, восстание 1916 года было стихийным и, по сути, являлось бунтом, вызванным ошибками местных чиновников.

Говоря об противоречивости оценок событий столетней давности, Татьяна Котюкова призвала коллег относится к вооруженным столкновениям в Туркестане «как к общей трагедии всех пострадавших, вне зависимости от национальности».

Одной из особенностей сборника является наличие в нем ранее засекреченных документов, описывающих инициированный советскими властями процесс возвращения в 1920-х годах на территорию России бежавших во время событий 1916 года казахов, киргизов, дунган и т.д.

Из впервые опубликованных текстов следует, что советские дипломаты вели активную работу по возвращению из Китая туркестанского населения, бежавшего от карательных войск в 1916 году. Документы содержат сведения о том, как дипломаты выплачивали долги эмигрантов и, несмотря на сопротивление китайских властей, доставляли их обратно на родину.

ИА REGNUM напоминает, что в 1916 году произошло восстание входивших в состав Российской Империи народов Туркестанского края (Средней Азии). Поводом для начала волнений стал указ царя Николая II о привлечении местного населения к тыловым работам в ходе Первой мировой войны. Участники бунта нападали на русские селения, убивали их жителей и представителей государственной власти. Для подавления восстания в Среднюю Азию были направлены войска — около 30 тысяч человек с пулеметами и артиллерией. Согласно данным из различных источников, в ходе событий 1916 года погибло несколько тысяч русских переселенцев.

Оценки количества жертв среди местного населения значительно расходятся. Количество погибших оценивается в цифры от двадцати до пятисот тысяч человек. Использование статистического метода с опорой на архивные документы дает приблизительную оценку убыли населения в 38,3 тысяч человек.

Отметим, что некоторые киргизские политики используют тему восстания 1916 года для политической саморекламы и регулярно требуют у России «компенсацию за геноцид киргизского народа».