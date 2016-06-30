Рязань, 30 июня, 2016, 20:42 — ИА Регнум. По количеству услуг, предоставленных Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства во всех 29 МФЦ Рязанской области, регион занимает четвертое место в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства сл ссылкой на результаты мониторинга Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса

bvrb.by МФЦ для бизнеса

Взаимодействие с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства дало старт пилотному проекту по созданию в Рязанской области МФЦ для бизнеса. Он реализуется в рамках соглашения о взаимодействии правительства Рязанской области с Федеральной Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Документ был подписан губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым и генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом. Среди приоритетных направлений совместной деятельности — реализация мер поддержки, направленных на расширение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках компаний с государственным участием, в том числе в области закупок высокотехнологичной и инновационной продукции.

Проект стартовал с 1 июня 2016 года. По итогам первых трех недель его реализации в МФЦ региона обратились порядка 140 предпринимателей. По результатам мониторинга Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса, Рязанская область показала четвертый результат среди 36 регионов России, принявших участие в проекте «МФЦ для бизнеса».

Наиболее востребованной за указанный период в регионе стала услуга по получению информации о финансовой поддержке, сведений об имуществе, крупнейших заказчиках и условиях участия в закупках. Помимо услуг корпорации в рамках проекта предприниматели области смогут получать информацию о мерах государственной поддержки, реализуемых региональными министерствами.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев отметил, что работа по созданию сети многофункциональных центров в регионе завершена. «Теперь основной задачей должно стать повышение качества услуг, которые оказывают МФЦ, и расширение их перечня. Люди должны получать нужную им услугу за максимально короткое время», — подчеркнул он.

По словам губернатора, создание многофункциональных центров позволило жителям региона, особенно в отдаленных районах, получить доступ к достаточно широкому спектру государственных и муниципальных услуг, и для этого им не надо выезжать в областной или районный центр. Вместе с тем, по мнению Олега Ковалева, МФЦ способствуют повышению эффективности работы в сфере государственного управления, укреплению межведомственного взаимодействия, и самое важное — росту качества жизни населения.