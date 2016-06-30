Тверь, 30 июня, 2016, 20:35 — ИА Регнум. До 200 тысяч гостей ожидается на музыкальном фестивале «Нашествие», который пройдет в Конаковском районе Тверской области с 8 по 10 июля. Как будет обеспечиваться безопасность на фестивале, обсуждалось сегодня, 30 июня, на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, совещание провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

nashestvie.ru Музыкальный фестиваль «Нашествие»

«По предварительной оценке ожидается до 200 тысяч человек, это число может увеличиться с учетом того, что Тверская область становится более привлекательной: построена трасса М-11, которая позволяет доехать до места проведения достаточно быстро, — подчеркнул Игорь Руденя. — Необходимо провести все подготовительные мероприятия на высоком уровне».

Обеспечивать безопасность на фестивале ежесуточно будет более 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, причем около 600 бойцов ОМОНа приедут в Тверскую область из различных регионов России, 400 военнослужащих внутренних войск МВД России. Дополнительно на фестивале будут работать около 700 сотрудников ЧОПов.

Исполнительный директор общероссийского музыкального фестиваля «Нашествие-2016» Александр Колесников, сообщил, что на въезде на территорию фестиваля предусмотрено три пешеходных и три автомобильных контрольно-пропускных пункта с досмотровыми зонами, три автостоянки. Входные группы обеспечены всем необходимым, каждая предполагает три линии контроля и досмотра.

Глава региона Игорь Руденя поручил заместителю председателя правительства Тверской области Александру Меньщикову выехать на место и с представителями УВД, ФСБ, МЧС, Главного управления региональной безопасности Тверской области проверить выполнение всех предписаний по организации работы необходимых служб, обеспечению охраны порядка.

Для медицинского сопровождения на фестивале будут работать четыре бригады скорой медицинской помощи: две от Конаковской ЦРБ и по одной от Тверской станции скорой медицинской помощи и Областной клинической больницы. Кроме этого, организаторами фестиваля заключен договор с полевым многопрофильным госпиталем Всероссийского центра медицины и катастроф «Защита», в составе которого разворачивается амбулатория, операционная, палата наблюдения и интенсивной терапии. Запланирована обработка фестивального поля от клещей. Также глава региона обратился к начальнику главного управления МЧС России по Тверской области Арсену Григоряну с просьбой передислоцировать в Тверскую область на время проведения «Нашествия» дополнительный вертолет.