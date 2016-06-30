Лондон, 30 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Управляющий Банка Англии Марк Карни предупреждает, что не способен в одиночку защитить Великобританию от экономической нестабильности после референдума 23 июня, передает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

Подчеркивая неопределенности, вызванные желанием Британии покинуть ряды ЕС, Карни заметил, что «денежно-кредитная политика не может немедленно или полностью компенсировать экономические последствия большого, негативного шока».

По его словам, банк «определил тучи на горизонте», и с большой долей вероятности в течение лета активизирует монетарную политику. Но «одна неудобная истина заключается в том, что существуют пределы, до которых Банк Англии может действовать», добавил Карни.