Москва, 30 июня, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации заверяет, что никаких проблем с импортной алкогольной продукцией в связи с введение новым акцизных марок не будет. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минфина РФ.

Boston Public Library Монастырский завод по производству валериановой настойки. 1870-1900

Сообщается, что ФГУП «Гознак» готовится в ближайшие две недели выпустить марки на алкоголь. Акцизные марки были изменены в целях дополнительной зашиты от подделок. Как только марки будут выпущены, их выдадут импортерам. Все необходимые для этого меры уже были приняты. В Минфине уверены, что рынок алкогольной продукции из-за смены акцизных марок не пострадает.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что в ближайшее время могут прекратиться поставки импортного алкоголя в Россию из-за дефицита акцизных марок.