Минфин РФ: из-за смены акцизных марок рынок алкоголя не пострадает
Москва, 30 июня, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации заверяет, что никаких проблем с импортной алкогольной продукцией в связи с введение новым акцизных марок не будет. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минфина РФ.
Сообщается, что ФГУП «Гознак» готовится в ближайшие две недели выпустить марки на алкоголь. Акцизные марки были изменены в целях дополнительной зашиты от подделок. Как только марки будут выпущены, их выдадут импортерам. Все необходимые для этого меры уже были приняты. В Минфине уверены, что рынок алкогольной продукции из-за смены акцизных марок не пострадает.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что в ближайшее время могут прекратиться поставки импортного алкоголя в Россию из-за дефицита акцизных марок.