Лондон, 30 июня, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Златан Ибрагимович объявил о своем переходе в «Манчестер Юнайтед», передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович

«Пришло время, дать миру знать. Моя следующая цель Манчестер Юнайтед», — написал в Twitter 34-летний нападающий «Пари Сен-Жермен»

Сам английский клуб предварительно не подтверждает информацию о трансфере. В июне журналисты спекулировали о том, что Ибрагимович перейдет в новую команду бывшего тренера «Челси» Жозе Моуринью.

Футболист сборной Швеции покинет парижский клуб, в составе которого успел провести четыре сезона.