Курган, 30 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум. В Курганской области только после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело против подростка, который будучи в состоянии алкогольноо опьянения травмировал сверстника в оздоровительном лагере «Зеркальный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Кетовского района Зауралья.

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ЧП произошло 15 мая, но сотрудники прокуратуры сообщили о нем только сегодня. На территории детского круглогодичного лагеря в вечернее время между двумя воспитанниками произошел конфликт, в результате которого 16-летний подросток получил травму руки.

Установлено, что сотрудники лагеря не обеспечили надлежащий контроль за поведением несовершеннолетних. В адрес руководителя «Зеркального» вынесено требование к привлечению к дисциплинарной ответственности.

Более того, в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения в деятельности территориального отдела полиции, которая медосвидетельствование пьяного юного дебошира на алкоголь не провела. В связи с этим прокурором в адрес руководителя МО УМВД России по Кетовскому району внесено представление. Лишь после вмешательства прокуратуры в отношении виновного подростка было возбуждено уголовное дело по ст.115 УК РФ"Умышленное причинение вреда здоровью».

Отметим, что год назад произошла драка в детском лагере Челябинской области. Конфликт возник между мальчиками 13 и 14 лет, после которого более младший соперник получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу в состоянии комы. У пострадавшего врачи диагностировали перелом височной и теменной костей, а также ушиб мозга.