Москва, 30 июня, 2016, 20:19 — ИА Регнум. НКО «Европейский центр современной Украины» в 2014 году перевела американской лоббистской фирме Mercury 120 000 долларов на продвижение ряда законодательных актов в конгрессе. В начале 2014 года Европейский центр современной Украины перевёл на счёт Mercury 70 тыс. долларов. Указанные средства при посредничестве специалиста организации Макса Сэндлина были направлены на лоббирование ряда резолюций Конгресса США, в том числе резолюции, «осуждающей нелегальную российскую агрессию на Украине» (S.Res.378 — принята сенатом), резолюции, поддерживающей «территориальную целостность Украины и осуждающей военную агрессию России на Украине» (S.Res.370 — обсуждалась в комитете по международным отношениям), а также ряд иных действий Конгресса США, находящихся в сфере интересов пост-революционной Украины, сообщает издание Life.

Конгресс США

Так, резолюция S.Res.370 (внесена 5 марта 2014 года) призывает расширить список лиц из Акта Магнитского, включив туда «всех должностных лиц Министерства обороны РФ, ответственных за вторжение в Крым, руководство Госдумы, ответственное за попустительство вторжения, и крымских чиновников, замешанных в его исполнении».

Документ также содержит требование к президенту США «рассмотреть дополнительные санкции, такие как приостановление права российских граждан на временные или сезонные рабочие визы». Сенат же, согласно тексту, обязуется в срочном порядке «определить комплексный пакет экономических санкций и других мер, которые заставят президента Владимира Путина снять свои вооружённые силы с территории Украины и вернуть её под полный украинский суверенный контроль».

Резолюция S.Res.378 (внесена 11 марта 2014 года) в числе прочего призывает американского президента «использовать все необходимые экономические элементы национальной мощи США в координации с союзниками США» для защиты независимости, суверенитета и экономической целостности Украины, а также «использовать экономические и дипломатические меры, включая санкции, калиброванные против лиц, ответственных за захват Крыма». Документ также содержит призыв к правительствам европейских стран «принять аналогичные и согласованные действия».

Кроме того, в тексте обеих резолюций содержится требование к приостановлению членства России в G8, деятельности совета Россия — НАТО и военного и дипломатического представительства РФ при НАТО, а также призыв к ФИФА «пересмотреть своё решение о размещении ЧМ-2018 в России», отмечает Life

Помимо этого, в 2014 году Европейский центр современной Украины по аналогичной схеме осуществил финансирование на сумму 50 тыс. долларов услуг по лоббированию всё тем же агентством Mercury резолюции Конгресса США H.R.4154 Russia Visa Sanctions Act (направлена в подкомитет по миграции и безопасности границ). Этот документ предполагает запрет на выдачу виз российским чиновникам, пока «госсекретарь США не доложит конгрессу, что: (1) военное вмешательство России в Украину прекратилось; и (2) Российская Федерация уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года».

Издание также отмечает, что, что среди лоббистов центра был зарегистрирован Вин Вебер, бывший глава некоммерческой организации NED.

На официальном сайте история создания и ключевые фигуры Европейского центра современной Украины отсутствуют. Содержание раздела «О центре» свидетельствует о том, что организация расположена в Брюсселе. Её основной целью является укрепление украинско-европейских отношений в целях политического партнёрства, торговли и международного взаимодействия. Центр выступает за евроинтеграцию Украины и занимается продвижением совместных украинско-американских проектов. Создателем центра является Леонид Кожара, бывший министр иностранных дел Украины, член Партии регионов, ныне глава партии «Социалисты».

В качестве источника финансирования центра в интервью украинскому изданию «Подробности» в июне 2012 года Леонид Кожара указывал как частные финансовые вложения, так и государственные деньги и средства от бизнес-структур, отмечая недостаточное финансирование. Тем не менее в период 2012—2014 года организация тратила на лоббирование интересов Украины и формирование её положительного имиджа в Европе и США весьма солидные средства: 2012 г. — $800 тыс., 2013 г. — $790 тыс., 2014 ­г. — $120 тыс.

Life обращает внимание на изменившуюся риторику в материалах сайта Европейского центра современной Украины: до начала украинского кризиса относительно России центр занимал нейтральное положение, утверждая, что Украине не придётся выбирать между Евросоюзом и РФ. Но после присоединения Крыма к России риторика центра изменилась в антироссийскую сторону. Леонид Кожара на тот момент уже не занимал поста министра иностранных дел. Информации об изменении в его статусе руководителя центра нет.

Согласно программе партии Леонида Кожары, «Социалисты» называют себя левоцентристами: выступают с резкой критикой социальных и экономических реформ и против проведения неолиберальной политики администрацией Петра Порошенко. В международных вопросах поддерживают усиление роли ООН, взамен её недееспособности в современных условиях и осуждают присоединение Крыма к России. Вопрос международных санкций партия относит к компетенции всего мирового сообщества, а не отдельно взятых государств. «Социалисты» считают перспективным сотрудничество с НАТО, но не членство в нём, а перспективу ассоциации с ЕС оценивают как необходимую, но в современных реалиях достаточно отдалённую. Также партия выступает против силового урегулирования конфликтов, в том числе внутренних.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отмечает, что это особенность американской законодательной системы: с помощью лоббистов конгрессменам предоставляется более полная информация, необходимая для принятия законов.

«Есть очень много фактов, говорящих о том, что лоббистские организации оказывают влияние на политические решения в США. При конгрессе зарегистрированы десятки, если не сотни, лоббистских фирм. В США это вид бизнеса, там такая практика не является преступлением. Предполагается, что это делается законным путём через ознакомление конгрессменов с мнением другой стороны, до них доводится более полная информация, благодаря которой они начинают более чётко разбираться в проблеме и принимать правильные решения, — говорит политолог, — США ведут свою политику, многое определяется внутренними процессами. Но определённые корректировки курса вполне могут быть. Конгрессмены зачастую принимают серьёзные решения, не обладая полным охватом ситуации: многие не очень хорошо разбираются в географии, не знают нужных цифр, не в курсе последних событий. Лоббисты могут подправлять какие-то решения, касающиеся зарубежных стран, именно за счёт предоставляемой информации. Она может быть правильной, может не совсем. Это определённый способ влияния на политику США.

Между тем эксперт по международным отношениям, политический социолог Геннадий Козырев считает, что тут на лицо процесс «конструирования жертвы», в качестве которой с 2014 года на Западе представляют Украину.

«Такие организации, как правило, говорят и делают то, что им приказывают сверху. НКО не могут сами инициировать законы, но могут поднять шум о том, что нужно принять определённые меры. А потом уже «добрые дяди» из законодателей говорят: «Вы видите, мировая общественность требует, мы должны поддержать здравомыслящих людей». И, опираясь на эту шумиху, инициируют определённые законопроекты или санкции, как в этом случае. Это так называемая система «конструирования жертвы». Жертва, в данном случае Украина, сначала придумывается, потом начинается её актуализация, кругом все начинают говорить о ней. А потом уже происходит её признание на официальном уровне: власти подхватывают и говорят, что принимают законы «по желанию трудящихся», — публикует Life мнение эксперта.

Следует отметить, что это не первый случай лоббирования антироссийских законопроектов в Конгрессе США. Ранее ИА REGNUM публиковало доказательства вложения средств со стороны Михаила Ходорковского в Акт Магнитского и ряд резолюций против России.

29 июня журналист-международник Аббас Джума обнародовал результаты собственного расследования, где указана связь между Михаилом Ходорковским и Бараком Обамой, которые начали сотрудничество ещё до вступления последнего на пост президента США и продолжили уже после начала его управления страной.