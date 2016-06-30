Берлин, 30 июня, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Германию встретился с федеральным президентом Германии Йоахимом Гауком. По информации пресс-службы президента Грузии, церемония прошла во дворце Бельвю. Отдельную встречу в формате один на один провели первые леди Грузии и Германии.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Президенты обсудили вопросы политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества и потенциал дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах. Речь также шла о предстоящих в Грузии в октябре парламентских выборах, предвыборной среде. Георгий Маргвелашвили ознакомил коллегу с ситуацией на «оккупированных территориях» и поблагодарил за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Президенты также обсудили проблемы и трудности, перед которыми в последний период оказались Европа и Евросоюз, в том числе результаты проведенного в Великобритании референдума. Они отметили ту роль, которую Грузия играет в обеспечении общей европейской безопасности.

Президент Германии назвал Грузию значительным папртнером как в двусторонних отношениях, так и в контексте регионального сотрудничества и Восточного партнерства.