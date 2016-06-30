Берлин, 30 июня, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Президент Бундестага Норберт Ламерт считает, что Грузии и Германии следует еще больше усилить взаимоотношения и сотрудничество. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом он заявил на состоявшейся в Берлине 30 июня встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

president.gov.ge Прибытие Георгия Маргвелашвили в Берлин

«За последние четыре года представители Грузии нанесли в Берлин несколько визитов на высшем уровне. Я не помню, чтобы подобные серьезные визиты наносились ранее. Это подчеркивает, что с обеих сторон существует необходимость еще большего усиления и развития двусторонних взаимоотношений», — заявил Норберт Ламерт.

По его словам, Германия предлагает Грузии использовать для развития отношений такие возможности, как отмечаемый в будущем году 200-летний юбилей поселения немецкой диаспоры в Грузии, а также запланированное на 2018 год участие Грузии в книжной ярмарке в Берлине.

«Народ Германии желает, чтобы взаимоотношения между Грузией и Германией были более перспективными. Думаю, мы стоим на очень обнадеживающем пути», — отметил президент Бундестага.