Ижевск, 30 июня, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Удмуртия уже в текущем году планирует обновить около 50% автомобильного парка «скорой помощи». В настоящее время он укомплектован 220 автомобилями, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

dtpin.ru Скорая помощь

По словам главы регионального Минздрава Алексея Чуршина, на прошлой неделе ведомство заключило договор на приобретение 24 специализированных автомобилей «Газель», которые будут поставлены в августе этого года. Еще 25 автомобилей Удмуртия получит в 2016 году в рамках соглашения с Благотворительным фондом «САФМАР». 10 из них уже поступили в районные больницы Удмуртии.

В рамках федеральных программ, ориентированных на поддержку отечественного производителя и на улучшение качества медицинского обслуживания в стране, также в этом году Удмуртия может получить 35 медицинских автомобилей класса В и С.

Кроме того, около 20 автомобилей Минздрав Удмуртии планирует взять в аренду у одной из коммерческих организаций за счет средств ОМС. «Аренда — это всего лишь мера, которая позволяет быстро получить в наше распоряжение автомобили, соответствующие современным требованиям. Для населения в рамках системы обязательного медицинского страхования вызов «скорой» в любом случае остается бесплатным», — отметил Чуршин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во второй декаде июня министр здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин сообщил, что Минзрав рассматривает возможность передачи транспортных функций республиканской службы скорой помощи на аутсорсинг.

В настоящее время есть два претендента — АНО «Агентство инвестиций в соцсферу», которое предлагает одномоментно заменить весь медицинский автопарк и ижевское АО «Медавтотранс», которое «проходит процедуру финансового оздоровления».

По словам Чуршина, изношенность медицинского автопарка в Удмуртии составляет около 73%.