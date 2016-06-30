Ереван, 30 июня, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян проведут встречу в Париже, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

president.am Президенты Франции, Армении и Азербайджанa Франсуа Олланд, Серж Саргсян и Ильхам Алиев во время встречи в Париже, 27.10.2014 г,

«Следующая встреча президентов Азербайджана и Армении пройдет во Франции. Французская сторона предложила провести такую встречу президентов. Мы не против», — сказал Мамедъяров на пресс-конференции в сегодня, 30 июня. При этом он не уточнил дату возможной встречи президентов.

Дату следующей встречи президентов Армении и Азербайджана не смог назвать и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, который подтвердил, что подобную встречу сопредседатели Минской группы намерены в ближайшее время организовать.

«Хотя точная дата очередной встречи президентов пока не названа, США, Франция и Россия как страны-сопредседатели намерены в ближайшее время организовать ее», — сказал АПА Уорлик, комментируя вероятность проведения очередной встречи президентов во Франции.

О том, что Париж готов организовать следующую встречу президентов Армении и Азербайджана стало известно сразу же после переговоров двух президентов в Санкт-Петербурге 20 июня. Сначала об этом заявил посол Франции в Азербайджане, а затем подтвердил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, который на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 29 июня отметил, что Париж готов предоставить площадку для новых переговоров по Нагорному Карабаху.

«Мы также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Сергей Лавров информировал меня об итогах переговоров в Санкт-Петербурге между президентом России Владимиром Путиным и его коллегами из Армении и Азербайджана. Я напомнил, что мы готовы предоставить площадку для новых обсуждений в Париже», — сказал Эйро.

О том, что переговоры по Карабаху вошли в активную фазу свидетельствуют и активные контакты глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Так, 30 июня президент Армении Серж Саргсян по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри.

По сообщению пресс-службы главы Армении, собеседники коснулись последних развитий переговорного процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности, хода реализации договоренностей, достигнутых во время встреч в Вене и Санкт-Петербурге.

30 июня также стало известно, что министр иностранных дел России сразу же после визита в Ереван 4 июля, где он примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ, отправится в Баку.

«Сергей Лавров совершит на следующей неделе визит в регион. Сначала он 4 июля посетит Ереван, потом приедет в Баку», — сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции 30 июня.

Некоторые детали переговорного процесса раскрыл постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его мнению Россия играет лидирующую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил Лукашевич в эфире телеканала Россия-24.

«Попытка в Вене через сопредседателей минской группы договориться с двумя президентами и Азербайджана и Армении дала некий импульс, но наибольший потенциал имеет российская сторона», — согласно ТАСС, сказал высокопоставленный дипломат.

Он также отметил, что не ожидает появления каких-либо прорывных решений в связи с визитом в Баку и Ереван председателя ОБСЕ, главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Действующее председательство, хотя и руководит, все равно все решают государства — участники. Действующий председатель, безусловно, играет важную роль, но это не движущая сила. Движущая сила — это минская группа с тремя сопредседателями», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать каких-либо прорывных договоренностей в рамках этого визита, Лукашевич сказал: «Конечно нет».

А в интервью РИА «Новости» Лукашевич отметил, что исключение возобновления боевых действий было одной из ключевых тем петербургской встречи.

«Встреча в Стрельне вполне оправдала те ожидания, она подстегнула динамику того, что рецидивов вооруженного сопротивления и вооруженных наступательных действий больше не будет, не должно быть. Эти гарантии, как мы понимаем, даны на самом верху. Сейчас нужно отрабатывать механизмы, которые не позволят этому конфликту вспыхнуть вновь, а такие шансы после апрельских событий, конечно, были. Особенно после заявления азербайджанской стороны, что они не считают уже действующими базовые соглашения 1994−1995 годов», — сказал постпред РФ при ОБСЕ.

Он также заявил, что идея направления миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта сейчас не возникает.

«Есть утвержденная еще с 90-х годов концепция миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта. Но это окончательный этап урегулирования, сейчас эта идея не возникает, потому что нет урегулирования. Работает в рамках секретариата ОБСЕ так называемая группа планирования высокого уровня, которая адаптирует регулярно схему проведения гипотетической миротворческой операции под эгидой ОБСЕ в зоне нагорно-карабахского конфликта. То есть, по-хорошему, это четко обозначенная задача для ОБСЕ. Но какими силами? Как это будет выглядеть? Пока это только наброски на картах, с которыми знакомят государств-участников достаточно регулярно», — сообщил дипломат.

«Она (группа) работает в тесной координации с офисом личного представителя председателя ОБСЕ (Анжея) Каспшика, с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, частенько выезжает на место. Под адаптацией имеется в виду осмотр местностей и переложение на карты возможных вариантов размещения этих миротворческих подразделений. Окончательный пункт — это согласование принципов урегулирования, после чего стороны согласовывают элементы этой миротворческой операции. Но это очень далекая перспектива и пока очень теоретический вопрос в отсутствие договоренностей сторон о принципах урегулирования», — подчеркнул Лукашевич.

Кроме того, по его словам, для ОБСЕ данная идея будет огромным вызовом, потому что ОБСЕ никогда не занималась миротворческими операциями.