Пермь, 30 июня, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Администрация Перми опубликовала на сайте госзакупок 20 аукционов на трехлетние подряды по ремонту и содержанию городских дорог. Общая стоимость работ превысила 4 млрд рублей.

Иван Шишкин. Дорога. 1890-е

Почти все аукционы должны были состояться 1 июля. Однако в половине тендеров претенденты на заключение контактов определились сразу после завершения подачи заявок: в 11 конкурсах в качестве участников оказалось по одной компании. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Так, три подряда в Мотовилихинском районе столице Прикамья на общую сумму 709,36 млн рублей без борьбы могут достаться ООО «Старт».

Аналогичная ситуация в Ленинском районе Перми. На два лота на общую сумму 680,8 млн рублей претендует только ООО «Дортехинжиниринг».

По данным издания «Коммерсантъ», ООО «Дортехинжиниринг» создано в 2013 году, зарегистрировано в Перми, основной вид деятельности — аренда строительных машин и оборудования с оператором. Единственным учредителем является ее директор Елена Родионова. В реестре госконтрактов отмечен лишь один контракт, заключенный с ООО «Дортехинжиниринг» в декабре 2015 года департаментом общественной безопасности администрации Перми. Его сумма составляет 40,5 тыс. руб., речь идет о погрузочно-разгрузочных работах.

В мэрии Перми процесс дорожных аукционов в краевом центре не комментируют.

В Пермском УФАС последние муниципальные торги особых тревог не вызывают. По данным краевых антимонопольщиков, в период проведение аукционов подана лишь одна жалоба на размещенную документацию, в частности, на требования заказчика к наличию допуска СРО (саморегулируемых организаций) и требования о предоставлении доказательств опыта выполнения аналогичных работ. Но эти требования были признаны законными. Иных жалоб не поступало.

Член комиссии по дорогам и благоустройству при Пермской гордуме депутат Дмитрий Малютин уточнил, что контроль осуществляется совместно с администрацией по новым правилам: «Разработана новая шкала штрафов. Если какая-то часть работ выполнена с недочетами, штраф налагается на весь объем работ».