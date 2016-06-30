Москва, 30 июня, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

В указе также поручено правительству Российской Федерации принять меры для отмены запрета чартерных рейсов между Россией и Турцией.

Напомним, 27 июня в российско-турецких отношениях произошел резкий разворот. Полномасштабная конфронтация сменилась желанием вернуть отношения на прежний уровень.

Резкое обострение российско-турецких отношений произошло в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе на Сирией. Тогда президент России Владимир Путин назвал действия Анкары «ударом в спину» и вынужден был ввести против Турции санкции. Турция своей вины не признавала и утверждала, что Су-24 якобы нарушил турецкое воздушное пространство. Доказательств этому представлено не было.

Анкара последовательно заявляла, что извинения приносить не будет и компенсации выплачивать тоже.

И вот 27 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал Путину письмо. В этом послании турецкий президент заявил, что крайне сожалеет о произошедшем. В Кремле посчитали письмо Эрдогана официальными извинениями, хотя вряд ли письмо можно считать таковым, и заявили о стремлении вернуть российско-турецкие отношения на прежний уровне.

29 июня Эрдоган и Путин поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лидеры двух стран условились встретиться лично на саммите G20 в Китае в начале сентября этого года.