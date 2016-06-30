Душанбе, 30 июня, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Таджикские депутаты сегодня, 30 июня, единогласно поддержали денонсацию соглашение Таджикистана и Киргизии об упрощенном порядке приобретения гражданства и соглашения об упрощенном упрощенном порядке выхода из гражданства республики и предоставлении упрощенного порядка приобретения гражданства Киргизской Республики, передает «Азия-Плюс».

http://rybolov39.ru Смятый лист бумаги

По словам заместителя министра иностранных дел Таджикистана Махмадшарифа Хакдода, соглашения выполнили свои цели и задачи, а инициатива их денонсации исходит от президента страны Эмомали Рахмона. Отныне регулировать вопросы получения гражданства и выхода из него будет принятый в 2015 году закон «О гражданстве».

«Существование вышеназванных соглашений впредь могут создать проблемы в решении приграничных проблем с Киргизией», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров.

Соглашение об упрощенном порядке приобретения гражданства соседнего государства было подписано 26 мая 2004 года в Душанбе и после ратификации вступило в силу 30 ноября 2005 года.

По мнению наблюдателей, одной из причин денонсации стало принятие киргизского гражданства для уклонения от службы в армии Таджикистана. Радио «Озоди» пишет о том, что по данным руководства района Лахш (ранее — Джиргитальский район), где преимущественно проживают этнические киргизы, 1200 молодых людей приняли киргизское гражданство.

«Когда в их дома приносим повестки, они сразу же показывают киргизские паспорта и заявляют, что они теперь граждане Киргизии. В джамоате (сельский округ. — Прим. ИА REGNUM) Кашшот все 2800 жителей, являются киргизами. Среди них мы отыскали только одну семью, члены которой являются гражданами Таджикистана. Из пятерых сыновей этого дома четверо отслужили. Гражданина Таджикистана здесь нужно искать под микроскопом», — цитирует издание слова военного комиссара района Лахш Шагбона Шарифова.

Киргизский медиа-эксперт Азамат Тынаев, комментируя денонсацию соглашений, подчеркнул, что это суверенное право Таджикистана, все потенциальные кайрылманы (этнические киргизы, желающие переселиться на территорию Киргизии. — Прим. ИА REGNUM) за время действия упрощенного режима смогли воспользоваться возможностью и сейчас документ потерял свою актуальность.