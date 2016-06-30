Владикавказ, 30 июня, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В РСО-Алания завершены внеплановые проверки детских оздоровительных и санаторно-курортных учреждений региона. По данным межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей и подростков, все объекты на сегодняшний день функционируют в штатном режиме, передает 30 июня корреспондент ИА REGNUM. Внеплановые проверки были проведены по поручению вице-премьера Ольги Голодец после трагедии в детском лагере в Карелии, где во время сплава по воде погибли 14 детей.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж. Элем Климов. 1964. СССР Евгений Евстигнеев в роли начальника пионерского лагеря

Как показала инспекция, в некоторых учреждениях выявлены недочеты. В основном они касаются мер пожарной безопасности. Руководителям рекомендовано устранить все недостатки до 4 июля.

Напомним, что в Северной Осетии всеми формами оздоровления и отдыха в 2016 году будут охвачены 55 тысяч детей и подростков. Необходимые на эти цели финансовые средства выделены из республиканского бюджета. Организация отдыха детей предусмотрена в 186 санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на территории республики и за ее пределами. 1250 человек побывают в здравницах на черноморском побережье. Приоритетное внимание уделено отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в летней оздоровительной кампании приняли участие более 48 тысяч детей. Денежные средства на организацию летнего отдыха из федерального центра республике не выделялись. С учетом федеральной поддержки ранее летним отдыхом было охвачено более 50 тысяч человек.