Саранск, 30 июня, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Организация «Свидетели Иеговы «Саранск» постановлением Ленинского районного суда признана виновной по ст.20.29т КоАП РФ («Хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, организация заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.

Секта

В марте 2016 года в помещении религиозной организации в Саранске обнаружили и изъяли литературу, которая запрещена для использования и включена Минюстом в список экстремистских материалов.

«Доступ в помещение указанной организации и к хранящейся там литературе, в том числе и включенной в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, ограничен не был, что позволяло ознакомиться с запрещенной литературой каждому посетителю помещения», — отметили в пресс-службе.

Однако глава местной организации вины не признал, объясняя, что книги подбросили люди, не исповедующие религию Свидетелей Иеговы, которые прибыли на богослужение.

В нескольких регионах России деятельность местных отделений организации запрещена, а сами они — ликвидированы и включены в перечень некоммерческих организаций, которые согласно постановлениям суда, попали под действие ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Так, известно о запрете местных отделений «Свидетелей Иеговы» в Самаре, Таганроге, Белгороде и Абинске (Краснодарский край). В 2009 году Ростовский областной суд признал экстремистской таганрогское отделение. Однако члены организации не признали решение суда и продолжили проводить молитвенные собрания и изучать религиозные тексты. В 2014 году члены организации в Таганроге были приговорены к различным наказаниям — от штрафов до условных сроков — по ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»).

В Самаре «Свидетели Иеговы» также были признаны экстремистской организацией в ноябре 2014 года. Основанием для подачи иска прокурором послужило обнаружение экстремистских материалов, которые организация хранила с целью массового распространения. Аналогичная ситуация произошла и в Абинске. Основанием для признания организации экстремистской стало распространение одним из членов общины ряда материалов, внесенных в федеральный список экстремисткой литературы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2016 года Белгородский областной суд постановил прекратить деятельность общины религиозной организации «Свидетели Иеговы» в областном центре. Также закрыта и аналогичная община в городе Старый Оскол. Белгородскую общину обвиняли в том, что в литературе, которую они распространяют, содержатся ссылки на запрещенные в РФ интернет-сайты.

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, которая до 1931 года называлась «Исследователи Библии». Ее вероучение имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве (антитринитарии), но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий, что затрудняет ее классификацию. Главный религиозно-административный центр находится в Бруклине (Нью-Йорк, США).