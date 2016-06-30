Париж, 30 июня, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Эйфелева башня будет освещена в цвета турецкого флага в память о жертвах нападения в аэропорту Стамбула, передает ABC News.

Эйфелева башня

Освещение главной достопримечательности Парижа в красные и белые оттенки было изначально запланировано на 11 часов (местное время) 29 июня, но было перенесено на 24 часа.

Заместитель мэра Парижа Бруно Жульяр говорит, что это будет «напоминанием о нерушимой поддержке города Парижа» турецкой нации и жертвам терактов. По последним данным, количество жертв выросло до 44.

Вчера, 29 июня изображение турецкого флага было спроектировано в нескольких мировых столицах, включая Бранденбургские ворота Берлина и Королевский дворец Амстердама.