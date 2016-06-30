Калуга, 30 июня, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Цель сбора — обучение членов Российского движения школьников и их преподавателей по программе «Достижения».

Горнист «Артека». СССР

Программа включает в себя ряд интерактивных игр, в ходе которых вожатые и педагоги в игровой форме рассказывают ребятам о направлениях работы Российского движения школьников и его возможностях.

«Основная наша задача — развитие личности подростка, формирование навыков цивилизованного общения, лидерства и партнерства, а так же активного и ответственного подхода к жизни, — сообщил журналистам председатель регионального отделения «Российского движения школьников» в Калужской области Константин Пархомин, — Новое движение призвано помочь молодым людям реализовать себя в разных сферах, но главное — призвано научить ребят действовать в команде, как единый механизм. И мы постараемся им в этом помочь».

Авторская разработка «7 ключей», на базе которой проходит обучение, включает в себя 7 основополагающих секций: команда, деятельность, PR, привлечение ресурсов, корпоративная культура, взаимодействие с другими организациями, вовлечение в работу организации. По задумке авторов каждая из этих секций представляет собой так называемую обучающую станцию, где четырем командам надо провести исследования и продемонстрировать слаженные действия. Также школьники представляют свою будущую организацию. Решающим конкурсом станет аргументированное убеждение сверстников вступить в ряды своей организации.

Напомним, 29 октября 2015 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». Учредителем РДШ является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», 45% респондентов считают, что их знакомые дети захотят вступить в Российское движение школьников; кроме того, 59% опрошенных уверены, что такая организация нужна, сообщает издание «Взгляд».