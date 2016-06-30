Стокгольм, 30 июня, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович переходит в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сегодня, 30 июня, сам Ибрагимович сообщил на своей странице в Instagram.

sport-place.ru Футбол

«Пришло время миру это узнать. Мой следующий клуб — «Манчестер Юнайтед», — написал Ибрагимович. Какие-либо другие подробности контракта футболист не сообщает. Известно, что к английскому клубу Ибрагимович присоединится на правах свободного агента.

Минувший сезон Ибрагимович сыграл за французский клуб «Пари Сен-Жермен». В составе парижского клуба он провел 51 матч во всех турнирах и забил 50 мячей.

Во время Евро-2016 Ибрагимович заявил, что заканчивает карьеру в национальной сборной.