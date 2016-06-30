Ставрополь, 30 июня, 2016, 19:39 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Призывники

Создание и развитие в регионах России юнармейского движения станет одним из критериев при проведении конкурса субъектов на лучшую подготовку граждан к военной службе. Об этом заявил 30 июня в Ставрополе начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

На выездном заседании Межведомственной комиссии по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Тонкошкуров сообщил, что отделения «Юнармии» уже созданы в 30 регионах страны, включая Ставропольский край. В мае 2016 года четыре ставропольца приняли участие в первом слёте юнармейцев на подмосковном полигоне в Кубинке.

Вице-премьер Ставрополья Ирина Кувалдина предложила использовать в «Юнармии» форму, которую носят юнармейцы постоянно-действующих Постов №1 Ставропольского края. Использование военной формы участниками Постов №1 было высоко оценено во время несения почётной вахты у Могилы Неизвестного солдата в Москве в мае этого года.

Инициатива Ставропольского края будет рассмотрена членами Межведомственной комиссии по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.

За последние 5 лет число призывников, годных по состоянию здоровья к военной службе, в России выросло на 7%, и составило 75% от общего числа граждан, подлежащих призыву. По словам Василия Тонкошкурова, в перспективе число призывников, не соответствующих по состоянию здоровья требованиям военной службы, должно быть сокращено до 10%.

Одновременно по итогам 2015 года число уклонистов в России уменьшилось на 22,6% и составило 4766 человек.

Ещё одним приоритетным направлением деятельности системы подготовки к военной службе на период до 2020 года должно стать обеспечение наличия первого спортивного разряда или спортивного звания у 15% граждан, подлежащих призыву.

Кроме того, Министерству образования и науки РФ, совместно с Минобороны, рекомендовано проработать вопрос о восстановлении в школах предмета «Начальная военная подготовка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Тонкошкуров также сообщил, что Ставрополье стало лидером в России по подготовке граждан РФ к военной службе, организации и проведению военного призыва в 2015 году. Регион был отмечен Вымпелом министра обороны РФ. В тройку лучших вошли также Липецкая и Амурская области.

Он также отметил высокий уровень квалификации преподавательского состава края, занятого в подготовке кадров по военно-учетным специальностям. Только за прошлый год в крае было подготовлено более 1200 специалистов для Вооруженных сил России.

«Ставрополье стало лучшим среди территорий страны благодаря проводимой в крае системной работе по призыву и военно-патриотическому воспитанию. В регионе на особом контроле находятся вопросы укрепления физического здоровья призывников: количество годных к службе ставропольцев из их числа составляет сегодня 83%. Это самый высокий показатель в России», — сказал замначальника Генштаба ВС РФ.

В Ставропольском крае подготовкой граждан к военной службе в 2014—2015 учебном году было охвачено 10 800 человек из числа учащихся, подлежавших первоначальной постановке на воинский учёт, что составляет 90% от общего количества. Из 24,7 тысяч человек, подлежащих призыву, годными к военной службе по состоянию здоровья признаны 80%.

За содействие в укреплении обороноспособности страны, в решении задач по проведению военного призыва почетными грамотами правительства РФ и Министра обороны РФ был награжден глава Ставрополья и более 40 руководителей и сотрудников органов исполнительной власти края, военкоматов, муниципалитетов, учреждений образования и здравоохранения.