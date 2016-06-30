Тюмень, 30 июня, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего кафедрой автоматизации и вычислительной техники института геологии и нефтегазодобычи Тюменского государственного университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР В советское время экзаменаторы взяток не брали

Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 «Получение взятки за незаконные действия» и в п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, в период с апреля 2013 по май 2014 года завкафедрой предлагал студентам-заочникам выпускных курсов за денежное вознаграждение целый ряд «услуг»: выполнение и допуск к защите дипломных работ, выставление положительных оценок без фактической сдачи и проведения экзаменов, зачетов, курсовых, контрольных и других обязательных для выполнения студентами работ. В зависимости от «сложности», цена решения вопроса варьировалась от 5 тыс. до 100 тыс. рублей.

Заочники перечисляли деньги заведующему кафедрой на банковскую карту по представленным им реквизитам, как лично, так и через посредников. После чего все вопросы «успешно решались». Общая сумма взяток составила более 600 тыс. рублей. Полученными деньги обвиняемый, в частности, тратил на строительство своего жилого дома.

В ходе расследования уголовного дела следователем собрано 19 томов, подтверждающих обстоятельства совершения заведующим кафедрой коррупционных преступлений. Допрошено более 90 свидетелей, проведено 11 обысков. На имущество обвиняемого наложен арест в качестве обеспечительной меры. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Напомним, в середине июня на суммы от 25 тыс. до 30 тыс. рублей. оштрафованы 25 студентов шестого курса заочного отделения ТюмГНГУ, обучавшимся по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», которым предстояло сдать зачет по дисциплине «Моделирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений». Для гарантированного получения зачета, староста группы в разговоре с доцентом выяснил, что необходимо собрать денежные средства по четыре тысячи рублей с каждого студента в группе. Все 26 человек скинулись и передали деньги в общей сумме 104 тыс. рублей старосте. Тот отдал их преподавателю и получили зачет без фактической сдачи. Сам староста деньги не сдавал — ему зачет был поставлен бонусом бесплатно. Староста в феврале написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления, в связи с чем уголовное дело в отношении него не возбуждено. Остальные признаны виновными в совершении преступления по ч.1 ст.291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника». Каждый из них поплатился штрафом от 25 тыс. до 30 тыс. рублей. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 671 тыс. рублей.

Напомним, групповые взятки преподавателям в Тюменском нефтегазовом университете наблюдались и ранее. В октябре 2014 года за мзду вместо экзамена были осуждены 15 студентов данного университета. По данным следствия, в ноябре 2013 года доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений ТюмГНГУ сообщила старосте одной из групп четвертого курса заочного отделения о возможности «получить» зачет по её дисциплине «Теоретические основы разработки двухфазных залежей» без фактической его сдачи, за денежное вознаграждение в одну тысячу рублей. Староста распространил данную информацию среди студентов трёх групп. В результате 66 человек собрали денежную сумму в размере 66 тыс. рублей, которые и были переданы преподавателю. Та, в свою очередь, проставила в зачетные книжки сведения о сдаче зачёта. Но после получения взятки её задержали сотрудники полиции.

Преподаватель была приговорена судом к штрафу в размере 200 тыс. рублей, также в течение двух лет ей запрещено занимать должности преподавательского состава в высших учебных заведениях. Большинство студентов добровольно сообщили о даче взятки и были освобождены от уголовной ответственности. Но 15 человек не стали заявлять о совершенном ими преступлении. Они были осуждены к штрафам от 15 до 25 тыс. рублей.

«Гражданам необходимо помнить об уголовной ответственности за дачу и получение взятки, вне зависимости от ее размера, и о последующих неблагоприятных последствиях для себя лично и своих близких, связанных с наличием судимости, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Тюменской области. — Кроме того, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки».