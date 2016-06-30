Вологда, 30 июня, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Процедура подачи документов состоялась сегодня и заняла около шести часов из-за изменившихся требований центральной избирательной комиссии к приему документов и выдаче подтверждения регистрации. «Коммунисты России» подали пакет документов на выдвижение областного списка кандидатов, в котором значится 54 человека. Также представители партии передали в избирком список с 14 фамилиями кандидатов на выборы по одномандатным избирательным округам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме, все документы были составлены и поданы партией без нарушений.

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«Сегодня избирательная комиссия Вологодской области рассмотрела вопрос о заверении списков на выборах депутатов в законодательное собрание региона. Первая партия, которая сдала документы, это «Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России». Комиссия приняла решение о заверении списков как по областному избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам. Все представленные документы соответствуют закону», — рассказал корреспонденту агентства секретарь избирательной комиссии Вологодской области Денис Осипов.

По словам Дениса Осипова, следующим этапом станет регистрация кандидатов по одномандатным округам и их регистрация в составе областного списка.

«Для того, чтобы быть зарегистрированной партией, по избирательному законодательству, этой партии необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. У нас есть политические партии, которые уже представлены в законодательном собрании области, которые уже подтвердили свой статус, свою значимость и поддержку населения на предыдущих выборах. Поэтому на этих выборах они освобождены от сбора подписей», — отметил Денис Осипов.

Партия «Коммунисты России» была официально зарегистрирована в 2012 году. С момента создания она позиционировалась, как альтернатива КПРФ. Региональные отделения КР созданы и работают в 70 регионах России, в том числе и на Вологодчине.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сейчас на Вологодчине зарегистрированы 42 политические партии. Участвовать в выборах депутатов областного заксобрания без сбора подписей могут пять партий. В их числе четыре парламентские: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, а также партия «Яблоко». При этом половина депутатов ЗСО — 17 человек — должны быть избраны в одномандатных округах, и еще половина — по партийным спискам.