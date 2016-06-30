Москва, 30 июня, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало инцидент, произошедший у здания посольства США в Москве 6 июня этого года. Соответствующее заявление сделала сегодня, 30 июня, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Напомним, американский журналист Джош Рогин в своей колонке в газете The Washington Post сообщил со ссылкой на четырех чиновников, что сотрудник российской ФСБ в начале июня якобы напал на американского дипломата, который собирался войти в посольство США в центре Москвы.

Рогин пишет, что в результате нападения американский дипломат якобы получил перелом плеча и другие травмы. Дипломата даже пришлось вывезти из России для оказания ему медицинской помощи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня рассказала, что на самом деле американский дипломат на самом деле является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и никто на него не нападал, а он сам напал на российского полицейского, который охранял здание посольства.

«Известно, что данный дипломат на самом деле является сотрудником ЦРУ. В ту ночь он, маскируясь, возвращался после проведения разведывательной операции. И то ли сильно перенервничал из-за этого, то ли просто хотел проскочить неузнанным, потому и не стал показывать свою дипломатическую карточку, а когда его остановили — распустил руки», — рассказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что информация о якобы сломанном плече не соответствует действительности. «Как бы дипломат с такой травмой, ворвавшись в посольство, спокойно поправлял перед зеркалом прическу? Именно это запечатлено на видео, которое нам показали сами американцы», — отметила Захарова.

Она также напомнила, что американские дипломаты сами просили обеспечить полицейскую охрану посольства США в Москве. Российские полицейские добросовестно несут службу и защищают территорию американского посольства от проникновения посторонних лиц, подчеркнула Захарова. Представитель МИД РФ также заявила, что американской стороне следовало бы поблагодарить полицейского, выполнявшего свой долг, а дипломата-шпиона — наказать, так как он «вел себя как отъявленный хулиган».