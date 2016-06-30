Иваново, 30 июня, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В Ивановской области выбрали победителей профессионального конкурса механизаторов по обработке почвы. В нем приняли участие 23 представителя от муниципальных образований региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Как уточнили в ведомстве, в финале конкурса соревновались участники, которые прошли отборочные туры в муниципальных районах. По итогам соревнований лучшим механизатором признан Валерий Кругликов из Родниковского района. Второе место присуждено одному из самых юных участников конкурса — 22-летнему Ивану Конькову из Гаврилово-Посадского района. Третьим стал Сергей Телегин, представлявший Шуйский район. В номинации «Трактор-шоу» победителем стал Виталий Куропатенков (Савинский район), второе место — у Евгения Соколова (Лухский район), третье — у Леонида Мотыгина (Палехский район).

Соревнования прошли в рамках областного «Дня поля — 2016», который проводится в регионе в десятый раз. В конкурсной и выставочной программе мероприятия традиционно приняли участие ведущие сельскохозяйственные предприятия региона. Более 25 компаний представили в рамках выставки сельскохозяйственную технику и оборудование: образцы почвообрабатывающей, кормозаготовительной и зерноуборочной техники.

Работу аграриев по модернизации парка сельхозоборудования оценил губернатор Ивановской области Павел Коньков. Он также попробовал себя за рулем комбайна «Палессе», которые широко представлены в хозяйствах Ивановской области. Как рассказал глава региона, общая сумма господдержки сельхозпроизводства в этом году в регионе около 400 млн рублей, до конца года ее планируется увеличить.