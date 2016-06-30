Ханты-Мансийск, 30 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело в отношении директора управления капитального строительства профильного департамента администрации города Нефтеюганска Вячеслава Соколова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по ХМАО.

vestinn.ru Ржавая вода

По версии следствия, в декабре 2015 года чиновник оплатил работы, которые не были выполнены по муниципальному контракту по объекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания города Нефтеюганска», причинив бюджету города ущерб на сумму свыше 4 млн рублей Сам объект строился с нарушениями сроков возведения, заключались необоснованно дополнительные соглашения на авансирование.

Сейчас Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, ржавая, с масляными примесями холодная вода из-под крана стала привычным делом для юганцев. Губернатор Наталья Комарова весной этого года поручала пересмотреть тарифы сити-менеджеру Вячеславу Арчикову, коли он не в состоянии обеспечить жителей города качественной водой. Но тарифы не снизились, а выросли на четыре рубля за кубометр. Чиновники отказывались пересматривать тариф в связи со скорым пуском станции обезжелезивания, которая возводилась с 2012 года. В октябре прошлого года, как ранее сообщало Ре, станция была торжественно открыта, но ситуацию с качеством воды ее ввод не изменил: «отцы города» стали пенять на изношенные трубы, по которым вода поступает в дома.

Исследования качества холодной воды проведеное местным Роспотребнадзором по инициативе активных горожан уже после запуска очистной станции показали, что холодная вода, поставляемая ОАО"Юганскводоканал» не соответствует требованиям СанПин. Роспотребнадзор в своемзаключении выдал дословно"предельно допустимые концентрации химических веществ аммиак выше в 2 раза».

Отвратительное качество воды в соседнем югорском городе Пыть-Ях стало ооснованием для возбуждения в двадцатых числах июня уголовных дел против муниципальных чиновников. Сотрудники прокуратуры установили, что в результате действий должностных лиц администрации города и МКУ «Управление капитального строительства» Пыть-Яха реконструкция водоочистных сооружений ведется с нарушением проектно-сметной документации. Бюджетные денежные средства израсходованы на оборудование и работы, непредусмотренные контрактом. Сама реконструкция не завершена, объект в эксплуатацию не введен. Жители одного из микрорайонов Пыть-Яха не обеспечены питьевой водой надлежащего качества.