Владикавказ, 30 июня, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Глава Владикавказской и Аланской епархии Леонид (Горбачев) провел в Москве важные встречи и переговоры с представителями Московской патриархии, администрации президента РФ и Минкультуры России. Как сообщает 30 июня корреспондент ИА REGNUM, правящий архиерей обсудил со своими собеседниками вопросы, связанные с празднованием 1100-летия крещения Алании, восстановления исторических храмов РСО-Алания.

chuchundrrra.livejournal.com Зругский храм

В Министерстве культуры епископ Леонид обсудил возможности спасения памятника Х века — церкви Пресвятой Богородицы в селении Зруг. Кроме того, в ходе беседы в этом ведомстве затронули и вопрос воссоздания колокольни собора Вознесения Господня в городе Алагире. Владыка Леонид заручился поддержкой должностных лиц в решении многих актуальных для церковной жизни вопросов. В столице епископ посетил Фонд святителя Василия Великого, а также побывал в федеральном учреждении «Центрреставрация», подведомственном Министерству культуры России.

В поездке в Москву владыку сопровождал настоятель Свято-Георгиевского кафедрального собора города Владикавказа священник Савва Гаглоев. Также на встречах в Министерстве культуры и администрации президента РФ присутствовал ответственный от Владикавказской епархии по вопросам сохранения и реставрации объектов культурного наследия и реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)» Петр Павлов.

Отметим, что 24 июня во Владикавказе приступил к исполнению своих служебных обязанностей архиерей Леонид, избранный решением священного Синода 3 июня текущего года правящим архиереем Владикавказской и Аланской епархии. Епископ Леонид сменил на посту главы Владикавказской и Аланской епархии владыку Зосиму (Владимира Остапенко), ушедшего на покой по состоянию здоровья.